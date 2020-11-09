Удаленная работа увеличивает рабочий день за счет свободных часов: исследование

Специалист по данным компании Atlassian Арик Фридман опубликовал исследование о том, как массовый переход на удаленную работу из-за пандемии COVID-19 стал причиной нарушения баланса между работой и личной жизнью.
По данным исследования, новый режим работы отбирает часы личного времени.
Фридман со своей командой изучили данные из продуктов Atlassian – Jira, Confluence и Bitbucket. В частности, специалисты исследовали, как пользователи взаимодействуют с программами, чтобы отследить статистику и выделить продолжительность рабочего дня. Так, команда исследователей учитывала такие события, как создание документа или правка кода в своих сервисах – а первый и последний час активности они считали пределами рабочего режима, отмечается в исследовании.
Специалисты сравнили данные января-февраля 2020 года с апрелем и маем. По словам Фридмана, результаты оказались “впечатляющими” – переход на удаленную работу спровоцировал существенные изменения продолжительности рабочего дня.
Результаты исследований
Так, например, пользователи из Великобритании стали работать на полчаса дольше, чем обычно, а в Израиле разница в продолжительности составила целых 47 минут в пользу работы. При этом в большинстве стран пользователи чаще позже заканчивали работу, чем начинали ее раньше: так, в Индии сотрудники уходили на 25 минут позже, а начинали день на 7 минут раньше, а в Канаде – заканчивали позже на 26 минут при 5 минутах разницы утром.
Среди исключений – Германия (рабочий день начинался на 15 минут раньше и заканчивался на 14 позже) и Южная Корея (2 и 5 минут). Однако в целом во всех исследованных странах картина была похожа – сотрудники работают дольше обычного, жертвуя на рабочее время свои личные часы.
Кроме того, Фридман и команда проанализировали интенсивность работы, используя данные о распределении активности пользователей в отношении остальной части дня. По словам специалистов, в общих чертах интенсивность изменилась, однако после начала локдауна активность пользователей стала сильно меньше в середине рабочего дня, в то время как утром и вечером сотрудники работают больше, чем раньше. При этом, во всех странах в 13-14 часов дня активность резко увеличилась, несмотря на то, что в целом середина дня просела – вероятно, это связано с тем, что в режиме удаленной работы людям не нужно уходить куда-то на обед, как это было до начала самоизоляции.
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