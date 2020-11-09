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В WhatsApp запустили функцию интернет-магазина прямо в чатах (видео)

В WhatsApp запустили функцию интернет-магазина прямо в чатах (видео)

Разработчики WhatsApp расширили функциональность мессенджера, добавив в него возможность покупки товаров и услуг с помощью встроенных форм. Компания опубликовала тематический видеоролик, демонстрирующий обновленные возможности фирменного приложения.

Согласно рекламному тизеру, написав специальному чат-боту выбранного интернет-магазина, пользователь получит доступ к онлайн-каталогу прямо в окне мессенджера.

Кнопка “Покупки” облегчает процесс для пользователей, которые хотят просматривать каталоги товаров и услуг предприятий, устраняя необходимость переходить к бизнес-профилю.

Новая кнопка, которая напоминает пиктограмму витрины, будет сразу указывать, что у компании есть каталог, и разрешит пользователям получить к нему доступ одним нажатием.

Выбрав нужный товар, владельцу гаджета останется только сделать оплату и ждать доставку по указанному адресу. Вероятно на этапе запуска в роли платежной системы будет использоваться Facebook Pay.

В WhatsApp отмечают, что кнопка покупок доступна во всем мире. Она заменяет кнопку разговора в интерфейсе программы в бизнес-профилях. Кроме того пользователи все еще могут совершать голосовые звонки с помощью кнопки звонка, что позволяет им выбирать между видео и голосом.

По материалам Телеканал 24
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