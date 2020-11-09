Самоизоляция: выплаты получили уже более 39 тысяч украинцев

Более 39 тыс. украинских работников, которые с начала пандемии COVID-19 находились в самоизоляции вследствие коронавирусной болезни, профинансированы выплаты на сумму 50 млн грн.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращению, возникновению и распространению коронавирусной болезни. В частности, мы финансируем пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан COVID-19, оказываем помощь тем людям, которые идут или находятся в самоизоляции. С начала пандемии 39 тысяч 725 украинских работников, в том числе 8200 медиков, находились на самоизоляции, и им профинансированы уже выплаты на сумму 50 млн грн”, – рассказала Лазебная.

По ее словам, сумма выплат от ФССУ составляет для работника 50% его среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа, а для медицинского работника – это 100% средней заработной платы медработника.

Лазебная также проинформировала о механизме обращения за помощью лицам, которые находятся на самоизоляции в связи с контактами с больными COVID-19.

“Работник обращается к своему работодателю и объясняет, что он имел контакт с лицом, заболевшим COVID-19, и выражает просьбу 2 недели работать в дистанционном режиме. Я хочу напомнить, что в соответствии с решением правительства работодатели на сегодня имеют право перевести своих работников на дистанционную надомную работу”, – сказала министр.

По словам Лазебной, “если такой возможности нет, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя, тогда работник может воспользоваться программой поддержки самоизоляции”.

“Работник в дистанционном режиме по телефону обращается к своему семейному врачу. И семейный врач открывает ему листок нетрудоспособности, он так и называется – “Изоляция от COVID-19”, на 14 дней. Затем работник приносит такой листок нетрудоспособности своему работодателю, уже работодатель собственно делает листок-расчет, оформляет заявление-расчет и передает в Фонд социального страхования для выплаты такому работнику”, – рассказала министр.