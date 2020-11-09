Land Rover представил новый внедорожник с гибридным акцентом (фото)

Британский автопроизводитель Land Rover представил новый мощный внедорожник 2021 Land Rover Discovery.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В автомобиле установлен 4-цилиндровый двигатель с 2-литровым объемом и турбонаддувом. Его мощность составляет 296 лошадиных сил. Также в авто встроен дополнительный 3-литровый мягко-гидбридный шестицилиндровый агрегат с мощностью 355 лошадиных сил.
В середине 2021 Land Rover Discovery находится 29-сантиметровый сенсорный дисплей с новой информационно-развлекательной системой Pivi Pro и 31,4-сантиметровая интерактивная панель приборов. Также есть одновременный доступ 8 электрических приборов к точке Wi-Fi с сетью 4G.
Фото: Car Buzz
Сам автомобиль рассчитан на семерых пассажиров.
Стартовая цена базовой модели начинается от 53 900 долларов США. Ожидается, что первые внедорожники появятся у американских ритейлеров в конце февраля следующего года.
Фото: Car Buzz
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