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Киевтеплоэнерго модернизирует старейшую теплостанцию Киева, обеспечивающую теплом центральные районы

Киевтеплоэнерго модернизирует старейшую теплостанцию Киева, обеспечивающую теплом центральные районы

На станции теплоснабжения №1 (СТ-1), которая обеспечивает теплом центральные районы столицы, началась модернизация электрической части.

Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Модернизация теплоисточников согласно Стратегии развития теплоэнергетики столицы до 2030 года является одной из важнейших задач города и муниципальной энергокомпании. Новое электрическое оборудование СТ-1 повысит надежность подачи электроэнергии на теплогенерирующее оборудование, которое обслуживает Шевченковский, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы.

Всего за два года работы Киевтеплоэнерго реконструировало 230 км теплосетей, начало масштабные проекты модернизации на теплоэлектроцентралях с привлечением международного финансирования, строит современную систему диспетчеризации столичной энергетики и систему химической очистки дымовых газов на заводе «Энергия» и др.


Фото: Киевтеплоэнерго

СТ-1 занимает особое место в истории столичной энергетики и является памятником промышленной архитектуры. Она была построена в 1937 году. Тогда станция работала как теплоэлектроцентраль (прежнее название СТ-1 – ТЭЦ-3) и обеспечивала электроэнергией и теплом киевский железнодорожный узел и прилегающие к нему жилые районы. Тогдашняя ТЭЦ-3 работала сначала на торфе, затем на угле, а после Второй мировой войны была переведена на газ первого большого украинского месторождения в Дашаве Львовской области.

В начале войны все оборудование ТЭЦ было эвакуировано из Киева, а после войны ее мощность была усилена оборудованием швейцарского инжинирингового конгломерата Foster Wheeler AG в рамках закона о ленд-лизе – государственной программы поддержки США союзников во Второй мировой войне, в частности Великобритании и СССР. Благодаря заботливому уходу работников станции это оборудование сохранено.

В этом году в ходе модернизации СТ-1 установлено 40 современных распределительных ячеек 6 кВ, 2 трансформатора, конденсаторы и другое оборудование. Надежность подачи электроэнергии будет обеспечивать современный кабель из сшитого полиэтилена, длиной почти 500 м со сроком эксплуатации до 50 лет. В планах Киевтеплоэнерго – модернизация тепловой части СТ-1: установка двух котлоагрегатов суммарным объемом производства 200 Гкал/ч, строительство газораспределительного пункта, реконструкция системы водоснабжения, улучшение экологичности работы оборудования.

По материалам Finance.UA
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