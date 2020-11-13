Как защитить интернет-банкинг, чтобы не стать жертвами мошенников

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.
Об этом сообщает Комитет цифровой трансформации.
Как правило, хищение денежных средств начинается с фишингового сообщения, которое заставляет получателя нажать на вредную ссылку или на вид безопасное вложение. На самом деле такие вложения часто загружают банковские трояны, которые пытаются получить доступ к финансовым счетам жертвы.
Что же делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников? Эксперты советуют придерживаться таких правил:
Читайте также: Украинцы стали чаще рассчитываться карточками
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:16 - 6837 8
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 27915 4
Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годыВчера, 10:21 - 2668 4
Миллионы украинцев могут остаться без газа: кого отключат зимой и что делатьВчера, 10:00 - 1755 3
Налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплатВчера, 03:03 - 32824 3
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 27915 4
Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:16 - 6837 8
Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годыВчера, 10:21 - 2668 4
В какой валюте сейчас наиболее выгодно хранить сбережения - опрос (инфографика)Вчера, 15:04 - 2238
НБУ обнародовал реальные ставки по ипотекеВчера, 16:00 - 2146
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 1782 14
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 521
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1093
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1781 10
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 678