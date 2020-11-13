Как защитить интернет-банкинг, чтобы не стать жертвами мошенников

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.

Об этом сообщает Комитет цифровой трансформации.

Как правило, хищение денежных средств начинается с фишингового сообщения, которое заставляет получателя нажать на вредную ссылку или на вид безопасное вложение. На самом деле такие вложения часто загружают банковские трояны, которые пытаются получить доступ к финансовым счетам жертвы.

Что же делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников? Эксперты советуют придерживаться таких правил:

использовать только официальные магазины приложений и проверять безопасность загружаемых программ;

регулярно обновлять операционную систему и программное обеспечение. Это позволяет исправить уязвимости системы, которые киберпреступники пытаются использовать для заражения устройства;

создавать надежные пароли и не использовать их повторно. Использование одинаковых паролей для онлайн-банкинга, социальных сетей и других учетных записей может привести к серьезным последствиям в случае утечек данных;

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специалисты советуют пользователям мобильных устройств использовать надежное приложение по безопасности, которое имеет функцию защиты онлайн-платежей;