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SpaceX получила от NASA первую в истории лицензию на пилотируемые полеты

SpaceX получила от NASA первую в истории лицензию на пилотируемые полеты

Агентство NASA объявило об официальной готовности капсулы Crew Dragon и ракеты Falcon 9 к полетам с астронавтами на борту на орбиту и обратно. Это событие исторического значения и для агентства, и для частной космической компании SpaceX – за прошедшие шесть лет NASA предоставила большую часть денег на разработку корабля Crew Dragon и провела сотни тестов.

“Спасибо NASA за непрерывную поддержку SpaceX и партнерство в достижении этой цели. Я горжусь каждым сотрудником SpaceX и всеми нашими поставщиками, которые работали не покладая рук над разработкой, тестированием и запуском первого коммерческого пилотируемого космического корабля в истории, сертифицированного NASA. Это огромная честь, которая дает уверенность в наших планах по возврату на Луну, полета на Марс и, в конечном итоге, превращение человека в межпланетный вид”, – заявил Илон Маск.

Сертификация состоялась после того, как агентство и SpaceX завершили анализ пробной миссии Demo-2, которая состоялась летом, и уточнили все нюансы будущей Crew-1, запланированной на 15 ноября. На этот раз с космодрома во Флориде взлетят три американцы – Майк Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер и один японский астронавт Соити Ногути. Они проведут на МКС шесть месяцев. Ракета и корабль для миссии накануне уже были установлены на стартовый стол.

Теперь NASA сможет увеличить контингент своих астронавтов на МКС с шести до семи. Это означает больше исследований и экспериментов для науки США.

По материалам Телеканал новин 24
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