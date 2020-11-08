0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Alphabet будет раздавать интернет с помощью света

Alphabet будет раздавать интернет с помощью света

Материнская компания Google – Alphabet – представила Project Taara. Это проект раздачи интернета, который использует наработки технологии космической связи (FSOC). Ее уже протестировали на нескольких населенных пунктах в штате Андхра-Прадеш, Индия.

Система предусматривает прием сигналов базовыми станциями с зондов оптическим путем. Также станции смогут соединяться между собой через оптические сигналы.

Команда успешно использовала FSOC, чтобы отправить копию фильма «Настоящий гений» между устройствами, которые были более чем в 100 км друг от друга. После этого они решили использовать технологию на земле.

FSOC использует свет в качестве оптоволоконных кабелей, технология не требует дополнительных затрат на прокладку кабелей и рытье траншей. Меньшие затраты сделают метод раздачи интернета дешевле и проще, особенно в районах, где много гор, рек или национальных парков.

Компания уже начала работать с телекоммуникационной компанией Econet, чтобы раздавать интернет с помощью света в Кении. Мощности партнера позволят принимать и раздавать интернет на территории городов и сел страны.

Рабочая высота для зондов – 20 км, исследователи выбрали эту высоту, так как на ней не летают самолеты, а устройства не могут быть испорчены дождями. Им нужно запустить сотни зондов, которые могут покрыть своим доступом всю Кению. Исследователи отмечают, что иного способа подключить эту страну к интернету не существует.

Станции для приема сигналов установят на крышах и столбах. Ориентировочная пропускная способность технологии – 20 Гбит/с. Этого достаточно для того, чтобы тысячи людей одновременно смотрели видео на YouTube.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.