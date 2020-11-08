Alphabet будет раздавать интернет с помощью света

Материнская компания Google – Alphabet – представила Project Taara. Это проект раздачи интернета, который использует наработки технологии космической связи (FSOC). Ее уже протестировали на нескольких населенных пунктах в штате Андхра-Прадеш, Индия.

Система предусматривает прием сигналов базовыми станциями с зондов оптическим путем. Также станции смогут соединяться между собой через оптические сигналы.

Команда успешно использовала FSOC, чтобы отправить копию фильма «Настоящий гений» между устройствами, которые были более чем в 100 км друг от друга. После этого они решили использовать технологию на земле.

FSOC использует свет в качестве оптоволоконных кабелей, технология не требует дополнительных затрат на прокладку кабелей и рытье траншей. Меньшие затраты сделают метод раздачи интернета дешевле и проще, особенно в районах, где много гор, рек или национальных парков.

Компания уже начала работать с телекоммуникационной компанией Econet, чтобы раздавать интернет с помощью света в Кении. Мощности партнера позволят принимать и раздавать интернет на территории городов и сел страны.

Рабочая высота для зондов – 20 км, исследователи выбрали эту высоту, так как на ней не летают самолеты, а устройства не могут быть испорчены дождями. Им нужно запустить сотни зондов, которые могут покрыть своим доступом всю Кению. Исследователи отмечают, что иного способа подключить эту страну к интернету не существует.

Станции для приема сигналов установят на крышах и столбах. Ориентировочная пропускная способность технологии – 20 Гбит/с. Этого достаточно для того, чтобы тысячи людей одновременно смотрели видео на YouTube.