В НБУ назвали главный вызов для прибыльной деятельности банков

Потери от ухудшения качества кредитного портфеля и в дальнейшем будут главным вызовом для прибыльной деятельности банков.
Об этом говорится в ноябрьском «Обзоре банковского сектора», сообщает пресс-служба НБУ.
В июле-сентябре 2020 года основные показатели банков возобновили рост. Доля неработающих кредитов достигла минимального значения с момента введения нового определения неработающих кредитов, соответствующего международным стандартам.
В то же время в фокусе внимания остается надлежащая оценка банками рисков. Потери от ухудшения качества кредитного портфеля и в дальнейшем будут главным вызовом для прибыльной деятельности банков.
В Нацбанке отмечают, что отмена жестких карантинных ограничений при дальнейшем снижении кредитных ставок в июле-сентябре способствовало восстановлению спроса бизнеса и населения на кредиты.
Портфель чистых гривневых кредитов бизнеса (портфель без учета резервов) вырос за III квартал на 3,0%, хотя был все еще ниже на 6,0% г/г. Портфель чистых гривневых кредитов населению после падения во II квартале на 5,0% в III квартале вырос на 3,9%. В то же время годовые темпы роста чистых гривневых кредитов населению снизились до 8,8% г/г в конце сентября. В третьем квартале впервые за последние годы чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости (+6,9% кв/кв) росли быстрее портфеля в целом.
Доля неработающих кредитов сократилась за отчетный квартал на 2,9 в. п. до 45,6% кредитного портфеля вследствие списания с балансов полностью зарезервированной задолженности, по которой банки не ожидают поступлений.
Отмечается, что в ІІI квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль – сентябрь выросли всего на 1,2% (+27,1% г/г), что существенно ниже, чем во II квартале (+10,9% кв/кв). Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% кв/кв (+5,3% г/г) в долларовом эквиваленте соответственно.
Прибыль банков за 9 месяцев 2020 года составила 37,6 млрд грн. Основная причина снижения финансового результата на 22,2% г/г – формирование резервов под ожидаемые убытки. Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние 4 года.
Главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценение качества кредитного портфеля. Банкам все еще предстоит сделать корректную оценку кредитного риска с учетом текущих макроэкономических прогнозов и отразить ожидаемые убытки в финансовой отчетности.
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