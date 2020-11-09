0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль

Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль

Новый карантин в Украине необходим, поскольку к середине декабря в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19. Такой сценарий возможен, если не вводить новые ограничения.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, задача правительства – не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.

“Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах”, – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели. Однако его не будут вводить, поскольку экономика не выдержит такого карантина.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.