Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль

Новый карантин в Украине необходим, поскольку к середине декабря в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19. Такой сценарий возможен, если не вводить новые ограничения.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, задача правительства – не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.
“Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах”, – заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели. Однако его не будут вводить, поскольку экономика не выдержит такого карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1806 15
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2485 8
КСУ открыл производство по делу о штрафе ЗеленскогоВчера, 10:33 - 1188 8
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 853 6
АМКУ наложил 30 миллионов штрафа на производителей молочных продуктовВчера, 07:41 - 447 4
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 2566
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 2485 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУВчера, 11:45 - 1806 15
Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖКВчера, 15:43 - 1719 1
В BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Вчера, 14:30 - 1642
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 396
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1061 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 474
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 835 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1446 2