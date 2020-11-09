В Японии будут тестировать автономные скоростные поезда

Японская железнодорожная компания East Japan Railway Co. проведет в следующем году серию тестов автономных скоростных поездов.

Об этом сообщает Kyodo News.

По словам президента компании Фуджи Фукасавы, поезд из 12 вагонов будет с октября по ноябрь 2021 года проходить тестирование в префектуре Нигата, что на северо-запад от Токио.

Сами же поезда, которые будут управляться на расстоянии, могут набирать максимальную скорость до 260 км в час. При этом машинист в кабине будет только реагировать на экстренные ситуации.

В компании надеются благодаря использованию автоматических систем уменьшить количество человеческих ошибок и повысить уровень безопасности на фоне нехватки персонала.

Испытания обойдутся примерно в 1,9 миллиона долларов. Пока неизвестно, когда поезда будут введены в эксплуатацию.