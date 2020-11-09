Государство будет выделять на авиастроение около двух миллиардов ежегодно

Государство будет выделять на авиастроение около двух миллиардов гривен ежегодно, что позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
“Мы утвердим концепцию государственной программы развития авиационной промышленности до 2030 года… В программе представлены несколько вариантов развития отрасли, в частности базовый вариант предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов”, – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что объем реализованной продукции в случае выполнения программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн.
Также Шмыгаль отметил, что с 2016 года в Украине не выпущено ни одного серийного самолета, сборочное производство – убыточно, новые рынки не развиваются, средства не реинвестируются в производство, отсутствует европейская сертификация украинских самолетов.
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