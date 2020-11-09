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Государство будет выделять на авиастроение около двух миллиардов ежегодно

Государство будет выделять на авиастроение около двух миллиардов ежегодно

Государство будет выделять на авиастроение около двух миллиардов гривен ежегодно, что позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

“Мы утвердим концепцию государственной программы развития авиационной промышленности до 2030 года… В программе представлены несколько вариантов развития отрасли, в частности базовый вариант предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что объем реализованной продукции в случае выполнения программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн.

Также Шмыгаль отметил, что с 2016 года в Украине не выпущено ни одного серийного самолета, сборочное производство – убыточно, новые рынки не развиваются, средства не реинвестируются в производство, отсутствует европейская сертификация украинских самолетов.

По материалам УКРИНФОРМ
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