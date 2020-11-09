С начала года Украина на $1 млрд сократила сальдо торговли агропродукцией

За 10 месяцев 2020 года экспорт продукции АПК составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По информации экспертов, импорт аграрной продукции продолжает тренд к росту. Так, за январь — октябрь 2020 года он составил почти $5,1 млрд, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

“Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $12,5 млрд, что почти на $1 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение торгового баланса на 7% по сравнению с прошлым годом, объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года”, — пояснил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

В товарной структуре экспорта тройка лидеров остается без изменений. Больше всего выросли поставки: подсолнечного масла — на $703,8 млн (+ 21%), пшеницы — на $173,4 млн (+ 6%) и ячменя — на $161,7 млн (+ 37%).

При этом, сократились поставки: кукурузы — на $482,2 млн (-12%), соевых бобов — на $415 млн (-48%) и семян — на $337 млн (-29%).

В то же время, Украина продолжает наращивать импорт: сыров — на $87,6 млн (в 2,1 раза), табака — на $59,6 млн (+ 40%) и продуктов для кормления кормов — на $40,1 млн(+ 23%).

Вместе с тем, сокращается импорт семян подсолнечника — на $21,1 млн (-11%), кукурузы — на $17 млн (-16%) и мороженой рыбы — на $10,9 млн (-4%).