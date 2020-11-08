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НКРЭКУ планирует в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии для промышленности

НКРЭКУ планирует в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт в 2021 году.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября 2020 года, после чего проект постановления будет размещен на сайте Комиссии для получения замечаний и предложений.

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался несколько раз: в июле цена взлетела со 155 до 240 грн/МВт. Второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. Таким образом, за год тариф на передачу тока вырос более чем вдвое.

Кроме того, регулятор устанавливает на весь 2021 год льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий “зеленой металлургии” в размере 91,73 грн/МВт, что в три раза ниже обычного тарифа.

Напомним, ранее представители бизнеса и промышленности обратились в НКРЭКУ и Кабинет министров с просьбой не повышать тариф на передачу.

В открытых письмах они обращали внимание властей на то, что промышленность Украины только за первые полгода получила более 70 миллиардов гривен убытков из-за коронакризиса. Повышение тарифов заставит бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо закрываться.

В то же время в проекте госбюджета на 2021 год указывается, что расходы на содержание регулятора должна вырасти более чем на 200 миллионов гривен.

“В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! В 2020 году бюджет комиссии составил 487,5 миллиона рублей, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат”, – заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

По материалам РБК-Украина
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