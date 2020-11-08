НКРЭКУ планирует в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт в 2021 году.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября 2020 года, после чего проект постановления будет размещен на сайте Комиссии для получения замечаний и предложений.
В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался несколько раз: в июле цена взлетела со 155 до 240 грн/МВт. Второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. Таким образом, за год тариф на передачу тока вырос более чем вдвое.
Кроме того, регулятор устанавливает на весь 2021 год льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий “зеленой металлургии” в размере 91,73 грн/МВт, что в три раза ниже обычного тарифа.
Напомним, ранее представители бизнеса и промышленности обратились в НКРЭКУ и Кабинет министров с просьбой не повышать тариф на передачу.
В открытых письмах они обращали внимание властей на то, что промышленность Украины только за первые полгода получила более 70 миллиардов гривен убытков из-за коронакризиса. Повышение тарифов заставит бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо закрываться.
В то же время в проекте госбюджета на 2021 год указывается, что расходы на содержание регулятора должна вырасти более чем на 200 миллионов гривен.
“В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! В 2020 году бюджет комиссии составил 487,5 миллиона рублей, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат”, – заявил народный депутат Алексей Кучеренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"12 ч. назад - 2669 13
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 1184 11
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского8 ч. назад - 828 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ7 ч. назад - 1238 6
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров2 ч. назад - 335 2
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"12 ч. назад - 2669 13
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 2407
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1553 1
В Украине ввели карантин выходного дня2 ч. назад - 1294 1
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ7 ч. назад - 1238 6
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)6 ч. назад - 225
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 980 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 450
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 809 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1388 2