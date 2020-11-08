На Полтавщине построят первый в Украине бетонный автобан

В Полтавской области продолжается строительство трассы Н-31 Днепр – Решетиловка.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.
По его словам, строительство дороги Н-31 Днепр – Решетиловка является одним из самых амбициозных проектов «Укравтодора».
Протяженность трассы в пределах Полтавщины составит 80 км. Часть этой трассы станет первым в Украине бетонным автобаном.
Кроме того, в Полтавской области ремонтируют трассу международного значения М-22 Полтава – Александрия. Этот проект предусматривает не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство транспортных развязок и мостов.
Фото: facebook.com/y.golyk
Фото: facebook.com/y.golyk
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