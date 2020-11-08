На Полтавщине построят первый в Украине бетонный автобан

В Полтавской области продолжается строительство трассы Н-31 Днепр – Решетиловка.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, строительство дороги Н-31 Днепр – Решетиловка является одним из самых амбициозных проектов «Укравтодора».

Протяженность трассы в пределах Полтавщины составит 80 км. Часть этой трассы станет первым в Украине бетонным автобаном.

Кроме того, в Полтавской области ремонтируют трассу международного значения М-22 Полтава – Александрия. Этот проект предусматривает не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство транспортных развязок и мостов.



Фото: facebook.com/y.golyk



Фото: facebook.com/y.golyk