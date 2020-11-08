0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 296 0

На Полтавщине построят первый в Украине бетонный автобан

На Полтавщине построят первый в Украине бетонный автобан

В Полтавской области продолжается строительство трассы Н-31 Днепр – Решетиловка.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, строительство дороги Н-31 Днепр – Решетиловка является одним из самых амбициозных проектов «Укравтодора».

Протяженность трассы в пределах Полтавщины составит 80 км. Часть этой трассы станет первым в Украине бетонным автобаном.

Кроме того, в Полтавской области ремонтируют трассу международного значения М-22 Полтава – Александрия. Этот проект предусматривает не только ремонт дорожного полотна, но и обустройство транспортных развязок и мостов.


Фото: facebook.com/y.golyk


Фото: facebook.com/y.golyk

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.