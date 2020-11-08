Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖК

Холдинговая компания Киевгорстрой ввела в эксплуатацию жилой комплекс Пектораль в Святошинском районе Киева, ранее принятый в управление от строительной компании Укрбуд Девелопмент.
Об этом сообщили в Киевгорстрое.
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Сертификат, подтверждающий соответствие законченного строительства проектной документации, выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция.
В эксплуатацию введено 3, 4, 5 секции 5-секционного дома. Первые две секции жилого комплекса были введены в эксплуатацию во втором квартале 2020 года.
Напомним, 23 декабря 2019 года компании Киевгорстрой и Укрбуд Девелопмент подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве при возобновлении строительства жилых комплексов и бизнес-центра Укрбуда. Киевгорстрой взял на себя обязательства по завершению строительства недостроенных объектов Укрбуда.
Фото: ЛУН
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