Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖК

Холдинговая компания Киевгорстрой ввела в эксплуатацию жилой комплекс Пектораль в Святошинском районе Киева, ранее принятый в управление от строительной компании Укрбуд Девелопмент.

Об этом сообщили в Киевгорстрое.

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Сертификат, подтверждающий соответствие законченного строительства проектной документации, выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В эксплуатацию введено 3, 4, 5 секции 5-секционного дома. Первые две секции жилого комплекса были введены в эксплуатацию во втором квартале 2020 года.

Напомним, 23 декабря 2019 года компании Киевгорстрой и Укрбуд Девелопмент подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве при возобновлении строительства жилых комплексов и бизнес-центра Укрбуда. Киевгорстрой взял на себя обязательства по завершению строительства недостроенных объектов Укрбуда.



Фото: ЛУН

Справка Finance.ua:

Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.

Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.