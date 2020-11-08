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Проминвестбанк продал долг Фирташа почти на $46 млн с огромной скидкой

Проминвестбанк продал долг Фирташа почти на $46 млн с огромной скидкой

Хозсуд Черкасской области 25 сентября удовлетворил заявление ООО “Модус Финанс” и заменил взыскателя – Проминвестбанк на ООО “Модус Финанс”. Должником на $45,9 млн является ЧАО “Азот”, которое входит в Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщает Finbalance. Речь идет о задолженности по кредитному договору еще от 23 июля 2013-го, где заемщиком было ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” (также подконтрольное Фирташу), а поручителем – ЧАО “Азот”.

Соответствующее право требования по кредитному договору ООО “Модус Финанс” выкупило у Проминвестбанка за $13,4 млн (почти за 30% от размера указанного долга). Оплата была полностью осуществлена, ЧАО “Азот” против замены взыскателя не возражало.

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В октябре ПАО “Ривнеазот” (тоже подконтрольное Фирташу) обращалось в Хозсуд Ровенской области с заявлением о признании не подлежащим исполнению приказа этого суда от 25 сентября 2018-го по делу о взыскании с предприятия (как поручителя ЧАО “Северодонецкое о объединение “Азот”) в пользу Проминвестбанка $45,9 млн.

Это заявление ОАО “Ривнеазот” аргументировал тем, что Проминвестбанк в результате уступки права требования фактически лишен законной возможности на взыскание этой задолженности, а новый кредитор (“Модус Финанс”), в свою очередь, не имеет возможности обратиться с заявлением о принудительном исполнении решения на основании исполнительного документа, поскольку в судебном приказе взыскателем указан Проминвестбанк. Однако в конце концов ПАО “Ривнеазот” свое заявление отозвало.

По материалам УБР
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