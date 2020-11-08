Проминвестбанк продал долг Фирташа почти на $46 млн с огромной скидкой

Хозсуд Черкасской области 25 сентября удовлетворил заявление ООО “Модус Финанс” и заменил взыскателя – Проминвестбанк на ООО “Модус Финанс”. Должником на $45,9 млн является ЧАО “Азот”, которое входит в Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщает Finbalance. Речь идет о задолженности по кредитному договору еще от 23 июля 2013-го, где заемщиком было ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” (также подконтрольное Фирташу), а поручителем – ЧАО “Азот”.
Соответствующее право требования по кредитному договору ООО “Модус Финанс” выкупило у Проминвестбанка за $13,4 млн (почти за 30% от размера указанного долга). Оплата была полностью осуществлена, ЧАО “Азот” против замены взыскателя не возражало.
В Украине изменилась пятерка самых убыточных банков
В октябре ПАО “Ривнеазот” (тоже подконтрольное Фирташу) обращалось в Хозсуд Ровенской области с заявлением о признании не подлежащим исполнению приказа этого суда от 25 сентября 2018-го по делу о взыскании с предприятия (как поручителя ЧАО “Северодонецкое о объединение “Азот”) в пользу Проминвестбанка $45,9 млн.
Это заявление ОАО “Ривнеазот” аргументировал тем, что Проминвестбанк в результате уступки права требования фактически лишен законной возможности на взыскание этой задолженности, а новый кредитор (“Модус Финанс”), в свою очередь, не имеет возможности обратиться с заявлением о принудительном исполнении решения на основании исполнительного документа, поскольку в судебном приказе взыскателем указан Проминвестбанк. Однако в конце концов ПАО “Ривнеазот” свое заявление отозвало.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1989 13
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"9 ч. назад - 2264 11
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 1010 9
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского5 ч. назад - 639 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ4 ч. назад - 846 4
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"9 ч. назад - 2264 11
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1989 13
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 1811
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1577 3
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1466 1
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)3 ч. назад - 112
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 956 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 430
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 803 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1344 2