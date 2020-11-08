Ученые создали точнейшую 3D-модель коронавируса (фото, видео)

Исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые надеются, что представленная модель поможет разработать лекарства против коронавируса.

Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса.

Само изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.

«Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые раньше невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру, похожую на веревку внутри него», – отметил ученый Ондрей Стрнад.



Фото: Daily Mail