Ученые создали точнейшую 3D-модель коронавируса (фото, видео)

Исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые надеются, что представленная модель поможет разработать лекарства против коронавируса.
Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса.
Само изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.
«Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые раньше невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру, похожую на веревку внутри него», – отметил ученый Ондрей Стрнад.
Фото: Daily Mail
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