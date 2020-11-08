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Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)

Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)

Специальный костюм позволяет парить в воздухе со скоростью 300 километров в час. Уникальная разработка известной компании под названием Wing suit уже вызвала интерес у многих по всему миру.

Дело заключается в том, что конструкция специального костюма дает возможность потоку воздуха наполнять “крылья” между ногами, руками и телом пилота. В свою очередь, у последнего есть возможность контролировать полет и маневрировать.

Первоначально провести испытания планировали в Южной Корее над тремя небоскребами в городе Пусан, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, от идеи пришлось отказаться. Локация изменилась, и местом проведения полета стали Австрийские Альпы. Именно там мужчина выпрыгнул с вертолета на высоте 3000 метров, и доказал, что костюм таки работает и является очень успешной разработкой.

По материалам Комментарии
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