Бывший менеджер банка пойдет под суд за кражу 12 млн грн клиентов

Бывшего заместителя директора отделения банка будут судить за завладение более 12 млн гривен вкладчиков.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

“Направлен в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением”, – сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка “предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждавшие передачу банку средств по депозитным договорам”.

“В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению. Таким образом, незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12 300 000 грн”, – отметили в прокуратуре.

По результатам досудебного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.