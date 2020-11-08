Бывший менеджер банка пойдет под суд за кражу 12 млн грн клиентов

Бывшего заместителя директора отделения банка будут судить за завладение более 12 млн гривен вкладчиков.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
“Направлен в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением”, – сообщили в прокуратуре.
Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка “предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждавшие передачу банку средств по депозитным договорам”.
“В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению. Таким образом, незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12 300 000 грн”, – отметили в прокуратуре.
По результатам досудебного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1989 13
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"9 ч. назад - 2264 11
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 1010 9
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского5 ч. назад - 639 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ4 ч. назад - 846 4
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"9 ч. назад - 2264 11
В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1989 13
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 1811
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1577 3
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1466 1
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)3 ч. назад - 112
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 956 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 430
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 803 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1344 2