Шмыгаль назвал три источника финансирования борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала “Украина 24” рассказал о финансировании борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине.

По его словам, борьба с коронавирусом финансируется из трех источников:

“Это прямые деньги, выделенные Национальной службе здоровья Украины, более 15 млрд грн, это ковидный фонд и это отдельные строки в бюджете, выделенные на закупку отдельных препаратов или оборудования. Это отдельные средства на поддержку бизнеса, государственные гарантии и другие программы, чтобы поддерживать по безработице и ФЛП, которые потеряли возможность зарабатывать деньги”.

Шмыгаль отметил, что сегодня Кабмин выделяет очень значительные средства для подведения кислорода в больницы.

“Наша цель – 66 тысяч коек, оборудованных для ковидных больных, 80% которых с доступом к кислороду. Это цель, которой мы должны достичь до конца этого года. Мы над этим работаем каждый день”, – сказал он.

Глава правительства отметил, что коронавирусный фонд на сегодня является абсолютно открытым, “на сайте Министерства финансов видно каждую гривну, которая распределена и которая использована”.

“Мы дозакупили новые современные ИВЛ, они в любом случае нужны медицинской системе. Второе – мы направили достаточно большие средства на закупку средств индивидуальной защиты, закупку медицинского оборудования, выплату зарплат врачам, оплату антиковидных пакетов, когда идет закупка не только средств индивидуальной защиты, но и медицинских препаратов”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство “готово подставить плечо”, чтобы поддержать предпринимателей во время усиления карантина выходного дня.

Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения.

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