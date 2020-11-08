0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Шмыгаль назвал три источника финансирования борьбы с коронавирусом

Шмыгаль назвал три источника финансирования борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала “Украина 24” рассказал о финансировании борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине.

По его словам, борьба с коронавирусом финансируется из трех источников:

“Это прямые деньги, выделенные Национальной службе здоровья Украины, более 15 млрд грн, это ковидный фонд и это отдельные строки в бюджете, выделенные на закупку отдельных препаратов или оборудования. Это отдельные средства на поддержку бизнеса, государственные гарантии и другие программы, чтобы поддерживать по безработице и ФЛП, которые потеряли возможность зарабатывать деньги”.

Шмыгаль отметил, что сегодня Кабмин выделяет очень значительные средства для подведения кислорода в больницы.

“Наша цель – 66 тысяч коек, оборудованных для ковидных больных, 80% которых с доступом к кислороду. Это цель, которой мы должны достичь до конца этого года. Мы над этим работаем каждый день”, – сказал он.

Глава правительства отметил, что коронавирусный фонд на сегодня является абсолютно открытым, “на сайте Министерства финансов видно каждую гривну, которая распределена и которая использована”.

“Мы дозакупили новые современные ИВЛ, они в любом случае нужны медицинской системе. Второе – мы направили достаточно большие средства на закупку средств индивидуальной защиты, закупку медицинского оборудования, выплату зарплат врачам, оплату антиковидных пакетов, когда идет закупка не только средств индивидуальной защиты, но и медицинских препаратов”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство “готово подставить плечо”, чтобы поддержать предпринимателей во время усиления карантина выходного дня.
  • Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.