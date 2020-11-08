Международная ассоциация воздушного транспорта призывает правительства открыть границы

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выступили с совместным заявлением, в котором они призывают правительства отменить ограничения на трансграничные поездки для предотвращения кризиса в сфере занятости в авиационной отрасли.
Как сообщает IАТА, из-за падения спроса на авиаперевозки в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 без работы могут остаться 4,8 млн работников авиационной отрасли.
“Авиация сталкивается с беспрецедентной катастрофой в области занятости. Авиакомпании сократили расходы насколько возможно, но в текущих условиях им хватит денежных средств лишь на 8,5 месяцев”, — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.
В IATA и ITF подчеркивают, что возобновление трансграничных поездок должно проводиться без введения карантина для прибывающих, для чего необходимо создать глобальную гармонизированную систему тестирования на COVID-19 до вылета.
Организации также призвали власти предоставить дополнительную финансовую поддержу авиакомпаниям и разработать долгосрочный план восстановления отрасли.
“Мировая авиационная промышленность находится в состоянии затяжного кризиса. К концу года почти 80% источников заработной платы закончатся, и без срочного вмешательства со стороны правительств мы станем свидетелями крупнейшего кризиса рабочих мест в отрасли. Но катастрофического кризиса рабочих мест можно избежать с помощью четкой скоординированной стратегии, основанной на оказании помощи, восстановлении и реформе”, — говорится в заявлении.
По прогнозам IАТА, к концу 2020 года пассажирские авиаперевозки снизятся на 66%, по сравнению с прошлогодними показателями.
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