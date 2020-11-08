В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова относительно е-декларирования

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР поддержать в целом законопроект спикера Дмитрия Разумкова о возобновлении электронного декларирования и отклонить альтернативный законопроект.

Соответствующее решение приняли на заседании комитета.

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“Проект решения предложить Верховной раде Украины отклонить законопроект №4304-1 как не соответствующий антикоррупционному законодательству и содержащий коррупционные риски”, – подчеркнула председатель комитета Анастасия Радина.

Соответствующее решение поддержали члены комитета.

“Есть решение по основному законопроекту – рекомендовать его за основу и в целом. Я бы добавила строку: в случае если так произойдет, что рекомендация комитета о принятии в целом не будет поддержана, предусмотреть возможность внесения изменений в 116 статью регламента”, – добавила Радина.