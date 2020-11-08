0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова относительно е-декларирования

В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова относительно е-декларирования

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР поддержать в целом законопроект спикера Дмитрия Разумкова о возобновлении электронного декларирования и отклонить альтернативный законопроект.

Соответствующее решение приняли на заседании комитета.

Читайте также: В Минфине рассказали, сколько Украина может потерять из-за решения КСУ

“Проект решения предложить Верховной раде Украины отклонить законопроект №4304-1 как не соответствующий антикоррупционному законодательству и содержащий коррупционные риски”, – подчеркнула председатель комитета Анастасия Радина.

Соответствующее решение поддержали члены комитета.

“Есть решение по основному законопроекту – рекомендовать его за основу и в целом. Я бы добавила строку: в случае если так произойдет, что рекомендация комитета о принятии в целом не будет поддержана, предусмотреть возможность внесения изменений в 116 статью регламента”, – добавила Радина.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.