В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова относительно е-декларирования

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР поддержать в целом законопроект спикера Дмитрия Разумкова о возобновлении электронного декларирования и отклонить альтернативный законопроект.
Соответствующее решение приняли на заседании комитета.
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“Проект решения предложить Верховной раде Украины отклонить законопроект №4304-1 как не соответствующий антикоррупционному законодательству и содержащий коррупционные риски”, – подчеркнула председатель комитета Анастасия Радина.
Соответствующее решение поддержали члены комитета.
“Есть решение по основному законопроекту – рекомендовать его за основу и в целом. Я бы добавила строку: в случае если так произойдет, что рекомендация комитета о принятии в целом не будет поддержана, предусмотреть возможность внесения изменений в 116 статью регламента”, – добавила Радина.
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