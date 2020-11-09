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Украинский рынок электрокаров заметно просел

Украинский рынок электрокаров заметно просел

В октябре украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

“В то же время доля новых автомобилей в приобретениях выросла до 11%, против 6% годом ранее. Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге по-прежнему составили легковые автомобили – 632 шт. (11% к октябрю 2019 года)”, – сообщает ассоциация.

Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 25 шт. (-59%). Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этого количества:

  • легковых авто – 6016 шт. (из них новых всего 8%);
  • коммерческих – 292 шт. (новых – 3%);
  • один электробус (новый).

Самые популярные электрокары:

  • самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь 1912 “лифов” пополнили автопарк страны;
  • на втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели с начала года выбрали 729 автомобилистов;
  • третий результат в Tesla Model S – 676 ​​шт;
  • на четвертой позиции Fiat 500е – 319 шт;
  • замыкают пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов сразу два автомобиля Chevrolet Bolt и Tesla Model X, у которых по 310 регистраций с начала года.

Справка Finance.ua:

  • В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года.
  • Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (с учетом грузовых) в Украине в октябре выросли на 11% по сравнению с тем же месяцем 2019 года – до 1250 ед., но по сравнению с показателем сентября текущего года сократились на 7,4%.

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По материалам Finance.UA
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