Украинский рынок электрокаров заметно просел

В октябре украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
“В то же время доля новых автомобилей в приобретениях выросла до 11%, против 6% годом ранее. Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге по-прежнему составили легковые автомобили – 632 шт. (11% к октябрю 2019 года)”, – сообщает ассоциация.
Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц – 25 шт. (-59%). Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из этого количества:
Самые популярные электрокары:
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