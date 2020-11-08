Шмыгаль о "карантине выходного дня": Кабмин готов подставить плечо бизнесу

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство “готово подставить плечо”, чтобы поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
“Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим программы поддержки”, – пишет Шмыгаль.
Какие программы расширят:
По его словам, в среду, 11 ноября, по инициативе Министерства здравоохранения Украины будут рассматриваться изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.
“Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы. Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы одна за другой объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные меры — это наиболее действенный инструмент для разорвания цепи заболевания и сохранения жизни людей”, – подытожил глава правительства.
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