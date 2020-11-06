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Межбанк: вторник нарушил тренд на укрепление гривны

Межбанк: вторник нарушил тренд на укрепление гривны

Вторник прошел на валютном рынке достаточно динамично и нарушил уже привычный тренд последних дней на укрепление гривны. Доллар вырос почти на 4 копейки – с 28,12/28,14 до 28,15/28,175 гривен, а евро на 3 копейки – с 33,23/33,25 до 33,25/33,28.

НБУ снова не выходил на рынок и особой потребности в этом не было. В первой половине дня котировки проседали, но особого переизбытка предложения не наблюдалось. А во второй части сессии основную роль в росте курса сыграла “забывчивость” нескольких крупных покупателей. Они неожиданно вспомнили о том, что завтра все операции по доллару будут проходить на условиях расчетов по валюте ТОМ из-за выходного Дня ветеранов в США и вышли на уже малообъемный рынок с покупкой. Это позволило оставшимся немногим продавцам и спекулянтам быстро сыграть на определенное повышение курса.

Вчерашняя новость о возможном изобретении вакцины против коронавируса уже отыграла свое на внешних рынках и цены на золото вошли в период коррекции после вчерашнего обвала и на момент написания статьи достигли отметки около $1880 за унцию. Проходит коррекция и цен на нефть (Brent $42,9 и Light около $40,75 за баррель), а также фактически всех других основных видов сырья.

Ход торгов:

С небольшими перерывами предложение с самого начала сессии превышало спрос и доллар с утренних 28,12/28,14 гривен к 11 часам просел до 28,095/28,115 гривен, к 12:00 закрепился на отметке 28,10/28,115 и остановился на уровне 28,105/28,12 к обеду. НБУ не выходил с покупкой доллара на торги.

Во время обеда и сразу после него часть покупателей вдруг “вспомнили” о завтрашней торговле ТОМом по доллару и решили закрыть сегодняшним днем максимальное количество сделок по этой валюте.

Рост спроса быстро увеличил аппетиты уже немногих продавцов и к 15 часам они вздернули котировки до 28,13/28,145 гривен и до 28,15/28,175 к концу сессии.

Главные события 10 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,12/28,14 до 28,15/28,175 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на торги.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1146 гривен, а официальный на 11 ноября установлен на отметке 28,1206 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,13 / 28,14
евро – 33,21 / 33,23

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1817 / 1,1819

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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