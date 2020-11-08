АМКУ наложил 30 миллионов штрафа на производителей молочных продуктов

Антимонопольный комитет оштрафовал 5 производителей молочных продуктов за использование названия “сладкосливочное масло” на продукции, содержащей немолочные жиры.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
“Согласно госстандарту (ДСТУ 4399:2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси – такие, как растительный жир – сразу лишают продукт названия “сливочное масло”, – говорят в ведомстве.
Такая информация вводит в заблуждение потребителей и нарушает закон о защите от недобросовестной конкуренции.
По данным АМКУ, некоторые производители допускали долю немолочных жиров до 100%.
Сейчас сообщается о штрафе четырем предприятиям: ООО “Богодуховский молокозавод”, ООО “Малороганьский молочный завод”, ООО “Гайсинский молокозавод”, ООО “Симол”.
АМКУ отмечает, что фальсификацией “молочки” занималось больше предприятий, и рассмотрение по этим делам уже завершается.
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