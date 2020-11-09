Курс валют: экономист рассказал, что будет с гривной в 2021 году

Рост экономики в 2021 году будет давить на курс валют в Украине.
Об этом рассказал экономист Дмитрий Боярчук в эфире канала “Украина 24”.
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“В следующем году ожидается восстановление экономики, соответственно, и восстановление спроса на импорт. Это будет давить на обменный курс. Кроме того, учитывая испорченные отношения с МВФ, в следующий год дефицит бюджета будет финансироваться за счет внутренних ресурсов. Пока непонятно, при каких условиях может измениться ситуация, но на данный момент ситуация выглядит именно так”, — сказал он.
Эксперт рассказал, как это повлияет на курс гривны.
“Это будет обусловливать дальнейшее давление и обесценивание национальной валюты. Но эта тенденция будет сдерживаться наличием значительных валютных сбережений, которые будут щедро использоваться для того, чтобы не было шоковых потрясений”, — сказал он.
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