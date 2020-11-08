Малый и средний бизнес Киевщины уплатил почти 2 млрд единого налога

С начала года малый и средний бизнес Кивщины уплатил почти 2 миллиарда гривен единого налога.
Об этом сообщил и. о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский.
“По состоянию на 1 ноября, благодаря добросовестному отношению налогоплательщиков к выполнению своих обязанностей, имеем прирост в 8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В настоящее время средства, поступившие в бюджеты территориальных общин, равны почти 2 миллиардам гривен единого налога. При этом, сумма дополнительных средств составляет 144 миллиона гривен», – подчеркнул Загорский.
Наибольшие суммы единого налога поступили от предпринимателей:
Отдельно глава налоговой службы сообщил, что ФЛП обеспечили большую часть поступлений, оплатив 1,5 миллиарда единого налога с темпом прироста в 10% или 142,6 млн грн.
Юридические лица III группы перечислили в местные бюджеты 201,4 млн грн. В свою очередь, сельхозпроизводители-упрощенцы уплатили 220,6 млн грн, что на 1,3 млн грн превышает поступления аналогичного периода 2019 года.
«Единый налог занимает второе место после налога на доходы физических лиц по удельному весу среди налоговых поступлений местных бюджетов. Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности с уплатой единого налога имеет много удобств для субъектов хозяйствования, а поэтому ей отдает предпочтение большинство физических лиц-предпринимателей», – отметил Александр Загорский.
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