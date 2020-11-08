Данилишин высказался по ситуации в экономике и на финансовых рынках

Инфляционное давление в Украине продолжает оставаться подавленным из-за слабости внутреннего спроса на фоне карантинных ограничений экономической активности и неопределенности, связанной с последующим развертыванием ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

Об этом он написал на странице facebook.

Рост потребительских цен в октябре составил 1%, в годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%, продолжая оставаться существенно ниже целевого коридора Национального банка, определенного Основными принципами денежно-кредитной политики (5+/-1%).

Зарплаты. Ускорение роста реальной заработной платы в сентябре до 9,7% в годовом измерении сочеталось со снижением среднесписочной численности штатных работников в экономике страны за год на 1,0%, в том числе в промышленном производстве – на 4,0%, и накоплением задолженности по выплате заработной платы до уровня более 3,5 млрд. гривен (+17,4% с начала года).

Курс гривны. На межбанковском валютном рынке Украины обменный курс гривны за текущую неделю укрепился на 1,5% после обесценения в течение предыдущей недели до 2-летнего минимума. Это стало следствием увеличения чистого предложения иностранной валюты на условиях «спот», что отражает нивелирование девальвационных ожиданий субъектов рынка под влиянием валютных интервенций Национального банка.

Изменение тенденции к ослаблению обменного курса гривны позволило Национальному банку вернуться на рынок с покупкой иностранной валюты, сократив чистую продажу иностранной валюты на МВРУ до 29 млн. долларов США за прошедшую неделю. При этом, общее сальдо валютных интервенций НБУ (чистая покупка иностранной валюты) с начала года составило почти 750 млн. долларов США.

Факторы для девальвации гривны – сейчас нет оснований: по результатам 9 месяцев 2020 года сальдо счета текущих операций Украины является положительным на уровне 4,2 млрд. долларов США (за 9 месяцев 2019 года – «минус» 5,6 млрд. долларов США ). При этом, за январь-сентябрь 2020 года отрицательное сальдо торговли товарами и услугами (-1,0 млрд. долларов США) и чистая репатриация доходов от инвестиций (-5,7 млрд. долларов США) в полной мере компенсировались положительным сальдо по оплате труда (+8,4 млрд. долларов США) и вторичных доходов (+2,5 млрд. долларов США).

На кредитном рынке темпы снижения ставок по кредитам и депозитам банков замедляются, что свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта от снижения ключевой ставки НБУ в 2019-2020 гг.: в сентябре средневзвешенная процентная ставка банков по новым кредитам нефинансовым корпорациям в гривне снизилась всего на 0,1 в. п. до 9,7%; по срочным гривневым депозитам физических лиц – впервые снизилась до однозначного уровня (9,8% в сентябре после 10,0% в августе). При этом, несмотря на снижение ставок, депозиты домохозяйств в банковской системе продолжают активно расти: в сентябре на 1,9%, с начала года – на 17,2%.

Дальнейшее снижение ставок будет зависеть не только от снижения учетной ставки, но и от последовательности политики по снижению системных рисков в банковской системе Украины и в государственных финансах.

Сотрудничество с МВФ. ​​Важной составляющей этой политики является продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Полное и своевременное выполнение сторонами соответствующего Соглашения своих обязательств позволит обеспечить выполнение плана заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета, нейтрализовать инфляционные и девальвационные ожидания и сохранить макрофинансовую стабильность в государстве.

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