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В Испании распродают 4500 объектов недвижимости со скидками до 40%

В Испании распродают 4500 объектов недвижимости со скидками до 40%

Компания Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate выставили на продажу 4500 объектов недвижимости со скидками до 40%. Это около 2000 домов и квартир, а также более 1000 гаражей и складских помещений, офисы, торговые площади и земельные участки. Акция действует только до 15 декабря 2020 года.

Об этом пишет Idealista.

Больше всего предложений есть в Средиземноморье. Что касается жилья, то наибольшее число объектов находится в Валенсии (258), Андалусии (450), Мурсии (341) и Каталонии (324).

Если рассматривать провинции, то больше всего единиц жилья находится в Аликанте (175), Валенсии (166), Гранаде (163), Таррагоне (152), Альмерии (135) и Кастельоне (117), за ними следуют Барселона (64), Лерида ( 55) и Жирона (53). Многие объекты расположены в курортных зонах.

В рамках кампании можно найти апартаменты с двумя спальнями на пляже Беллрегард недалеко от Гандии по цене около €90 000, а также квартиру с тремя спальнями в Торренте, в 20 минутах езды от Валенсии, примерно в €96 000. В Лерида и Таррагоне есть предложения по продаже апартаментов от €40 000.

По материалам Лента.РУ
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