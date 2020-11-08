Nissan обновил пикап Navara

Передняя часть обновленного пикапа отличается крупной решеткой радиатора с массивной окантовкой. Капот стал выше, появилась новая полностью светодиодная головная оптика, сзади – новые фонари, другой откидной борт и переделанный бампер.

В салоне теперь есть новое рулевое колесо и 7-дюймовый цветной экран на панели приборов (в дорогих версиях). Появился мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом Navara вместо прежнего 2,5-литрового турбодизельного агрегата установили современный 2,3-литровый мотор на тяжелом топливе, которому помогают два турбокомпрессора. Двигатель получит два уровня форсировки – 163 и 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будут выступать 6-скоростная МКПП и 7-позициийний «автомат».