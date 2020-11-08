Автопилот Tesla научился объезжать предметы, лежащие на дороге (видео)

Tesla продолжает совершенствовать свой автопилот. В компании добавили новую функцию, которая позволяет автомобилям распознавать и объезжать объекты, которые лежат на их пути.
Ранее система активной помощи водителю не всегда корректно распознавала, что на пути автомобиля находится неподвижный объект. В результате без должного внимания со стороны водителя происходили столкновения с препятствиями, пишет Electrek.
Бета-версия нового программного обеспечения FSD (Full Self-Driving) уже установлена на электромобилях Tesla. Один из них опубликовал видеозапись, на которой его Tesla Model 3 самостоятельно корректирует траекторию при возникновении на дороге мусора. Препятствие при этом на дисплее никак не выделяется, но машина самостоятельно его объезжает.
Илон Маск обратил внимание, что текущая версия программного обеспечения была значительно переработана, и его личный опыт говорит о том, что машина может доставлять главу Tesla из дома на работу и обратно почти без вмешательства со стороны владельца.
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