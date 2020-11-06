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Кассовые аппараты: сколько украинцев считают расширение фискализации ущемлением малого бизнеса (опрос)

Кассовые аппараты: сколько украинцев считают расширение фискализации ущемлением малого бизнеса (опрос)

51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это, скорее всего, наведение порядка в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее ущемление малого предпринимательства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”.

Отмечается, что мнение об ущемлении малого предпринимательства особенно распространено среди тех, у кого собственное дело (63%).

При этом, две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг, а треть – противоположного мнения.


Инфографика: Рейтинг

Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут предоставлять только те продавцы, которые честно платят налоги.

Также результаты показали, что 80% участников опроса убеждены, что выдача фискального чека защищает права потребителя. 16% – другого мнения. Последних относительно больше среди предпринимателей.

48% опрошенных убеждены: гарантировать безопасность и качество при покупке товаров и услуг в Украине должен в первую очередь предприниматель, который продает товар или предоставляет услуги. При этом 44% считают, что это должны быть государственные органы по защите прав потребителей. Последних относительно больше среди старших и более бедных категорий опрошенных.

53% считают, что расширение количества отраслей, которые должны обязательно выдавать фискальные чеки, приведет к наведению порядка в сборе налогов, 33% считают, что это усложнит ведение бизнеса. Последних больше всего среди тех, у кого собственное дело (55%).

Почти 70% не готовы обращаться с жалобой в Государственную налоговую службу, в случае если продавец не выдал фискальный чек на товар, и получить денежное вознаграждение в размере 100% стоимости товара. 28% отметили, что могли бы так поступить в случае неполучения чека. По сравнению с прошлым годом количество последних респондентов несколько увеличилось (в октябре 2019 – 20%).


Инфографика: Рейтинг

Опрос провели с 29 октября по 2 ноября 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • В последнее время появилось много спекуляций вокруг вступления в силу Законом 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли. Европейская бизнес ассоциация приводит наиболее распространенные мифы.
  • Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев считает, что в Украине необходимо ввести обязательное применение РРО субъектами хозяйствования. Таким образом защита прав потребителей будет на более высоком уровне.
  • В Верховной Раде зарегистрирован “Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц – предпринимателей.

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По материалам Finance.UA
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