Кассовые аппараты: сколько украинцев считают расширение фискализации ущемлением малого бизнеса (опрос)

51% опрошенных украинцев считают, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) – это, скорее всего, наведение порядка в сфере уплаты налогов, в то же время 37% убеждены, что это скорее ущемление малого предпринимательства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”.
Отмечается, что мнение об ущемлении малого предпринимательства особенно распространено среди тех, у кого собственное дело (63%).
При этом, две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг, а треть – противоположного мнения.
Инфографика: Рейтинг
Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут предоставлять только те продавцы, которые честно платят налоги.
Также результаты показали, что 80% участников опроса убеждены, что выдача фискального чека защищает права потребителя. 16% – другого мнения. Последних относительно больше среди предпринимателей.
48% опрошенных убеждены: гарантировать безопасность и качество при покупке товаров и услуг в Украине должен в первую очередь предприниматель, который продает товар или предоставляет услуги. При этом 44% считают, что это должны быть государственные органы по защите прав потребителей. Последних относительно больше среди старших и более бедных категорий опрошенных.
53% считают, что расширение количества отраслей, которые должны обязательно выдавать фискальные чеки, приведет к наведению порядка в сборе налогов, 33% считают, что это усложнит ведение бизнеса. Последних больше всего среди тех, у кого собственное дело (55%).
Почти 70% не готовы обращаться с жалобой в Государственную налоговую службу, в случае если продавец не выдал фискальный чек на товар, и получить денежное вознаграждение в размере 100% стоимости товара. 28% отметили, что могли бы так поступить в случае неполучения чека. По сравнению с прошлым годом количество последних респондентов несколько увеличилось (в октябре 2019 – 20%).
Инфографика: Рейтинг
Опрос провели с 29 октября по 2 ноября 2020 года.
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