Kasko2GO – уникальный Insurtech продукт нового поколения от Universalna

Страховая компания UNIVERSALNA официально запустила новый продукт под названием Universalna by Kasko2GO. Это мобильное приложение, которое позволяет быстро и на выгодных условиях оформить полис КАСКО. При этом Kasko2GO имеет уникальный для украинского рынка функционал, аналогов которому в Украине пока нет.

Kasko2GO – это приложение, которое с помощью искусственного интеллекта прогнозирует возможность наступления страхового события исходя из того, как часто водитель находится за рулем, как он ведет себя в потоке машин, какова его реакция на внешние раздражители на дороге и многих других факторов. На базе этого анализа и формируется стоимость страховки.

В компании UNIVERSALNA продукт называют «КАСКО нового уровня» или «КАСКО 2.0».

«Kasko2GO – это швейцарская разработка. Ее уникальность в том, что клиент самостоятельно может увидеть, как от его персонального стиля вождения и поведения на дороге, пробега автомобиля зависит цена страхования авто, – рассказывает заместитель председателя правления UNIVERSALNA Руслана Палайда. – После каждой поездки водитель получает уведомления о характере своей езды, об опасных ситуациях, в которых он мог спровоцировать ДТП или стать его участником».

У Universalna by Kasko2GO есть целый ряд дополнительных преимуществ по сравнению с классическими полисами КАСКО. В первую очередь – это помесячная разбивка платежа, что важно, учитывая высокую стоимость страховки. Более того, продукт можно «поставить на паузу» в любой удобный момент и не платить за него, если вы не планируете пользоваться автомобилем.

Universalna by Kasko2GO не требует установки никаких дополнительных приборов. Это актуально, если машина новая и находится на гарантии – обычно производители и поставщики не приветствуют подобного вмешательства. Не надо ехать в страховую компанию, проводить утомительные осмотры, подписывать большое количество документов. Все взаимодействия происходят в приложении, что также важно в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Одной из отличительных особенностей Kasko2GO является то, что страховку можно приобрести для автомобилей возрастом до 15 лет и это не повлияет на цену полиса. На украинском рынке распространены программы КАСКО для авто до 7-10 лет, и если срок эксплуатации машины превышает этот срок, то приходится значительно переплачивать.

«Universalna by Kasko2GO улучшает культуру вождения. Это доказала статистика европейских стран, где такие продукты уже в ходу. В Швейцарии и Германии водители, использующие Kasko2GO, более внимательны на дорогах, менее подвержены рискам ДТП, – добавляет Руслана Палайда. – Ответственные водители, у которых установлено Kasko2GO, не платят «средний чек», компенсируя тем самым расходы лихачей. Они платят справедливую цену, которая основывается на их собственном безопасном стиле вождения».

Работу приложения можно оценить уже сейчас, скачав его в Apple Store или Play Market. При этом не обязательно сразу покупать страховку. Можно поездить в режиме тест-драйва, посмотреть на рекомендации приложения и то, как оно оценивает ваш стиль вождения. И уже на основании этих данных принимать решение о дальнейшей покупке КАСКО.

Справка:

Страховая компания UNIVERSALNA была создана в 1991 году. В 2019 стала частью международной финансовой группы Fairfax. UNIVERSALNA входит в ТОП-10 страховых компаний Украины, имеет более 30 лицензий на право осуществления страховой деятельности по рисковым видам страхования, предлагает более 100 страховых продуктов через собственную всеукраинскую региональную сеть и сеть партнеров. Компания ежегодно получает рейтинги финансовой надежности uaAA+. Акционером UNIVERSALNA является Fairfax (Сanada, Toronto) и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, the UK, London).

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (Fairfax) – холдинг, который через свои дочерние компании занимается страхованием (non-life), перестрахованием и управлением инвестициями. FAIRFAX была основана в 1985 году нынешним главой и исполнительным директором Прем Ватса, который осуществляет руководство со штаб-квартиры в Торонто (Канада). Акции компании котируются на фондовой бирже Торонто под символом FFH.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, г. Лондон (Великобритания) – международная финансовая организация, акционерами которой являются 69 стран, Европейский Союз і Европейский инвестиционный банк. ЕБРР финансирует проекты в 38 странах мира, являясь одним из наибольших инвесторов Украины.