Автопарк Верховной Рады пополнился автомобилями по цене почти миллион гривен за штуку

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по результатам тендера заключила с ООО “Артсити” (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,54 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы Прозорро.
Приобретено 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации “комфорт” по 895 тыс. грн за автомобиль, и четыре в комплектации “элеганс” по 896 тыс. грн.
Примерно по таким же ценам “Артсити” предлагает автомобили на своем сайте — и это не самые дорогие комплектации.
Среди дорогих автомобилей одна должна быть с бежевым салоном, три — с черным.
Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, аудиосистемой Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиками, и тому подобное.
Компания “Артсити” является официальным дилером Toyota.
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