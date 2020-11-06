Подозрение на 1 миллион: должностным лицам Николаевского порта избрали меры пресечения

Должностным лицам Николаевского филиала Администрации морских портов Украины, подозреваемым в завладении 1 млн грн, избраны меры пресечения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

«9 ноября следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайство следователя, согласовано с процессуальным руководителем областной прокуратуры и избраны меры пресечения трем должностным лицам Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», которые подозреваются в завладении средствами государственного предприятия в размере более 1 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В частности, начальнику отдела персонала и организации Николаевского филиала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 1 млн грн, заместителю начальника по экономике и финансам указанного предприятия – в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 500 тыс. грн и заместителю начальника по развитию портовой инфраструктуры – в виде круглосуточного домашнего ареста.