0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Подозрение на 1 миллион: должностным лицам Николаевского порта избрали меры пресечения

Подозрение на 1 миллион: должностным лицам Николаевского порта избрали меры пресечения

Должностным лицам Николаевского филиала Администрации морских портов Украины, подозреваемым в завладении 1 млн грн, избраны меры пресечения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

«9 ноября следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайство следователя, согласовано с процессуальным руководителем областной прокуратуры и избраны меры пресечения трем должностным лицам Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», которые подозреваются в завладении средствами государственного предприятия в размере более 1 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В частности, начальнику отдела персонала и организации Николаевского филиала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 1 млн грн, заместителю начальника по экономике и финансам указанного предприятия – в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 500 тыс. грн и заместителю начальника по развитию портовой инфраструктуры – в виде круглосуточного домашнего ареста.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.