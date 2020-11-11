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Автомобилистам рассказали о необходимости предоставления инспектору письменного объяснения во время остановки

Автомобилистам рассказали о необходимости предоставления инспектору письменного объяснения во время остановки

После остановки транспортного средства полицейский обычно предлагает предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге.

Зачем нужно это делать, рассказывает Дорожный адвокат.

“Типичная ситуация: после остановки транспортного средства полицейский предлагает вам предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Вы, стараясь не обострять отношения с инспектором, дружелюбно сообщаете, что не хотите давать объяснения и “каетесь, что больше не будете нарушать”. При этом вы наивно надеетесь, что полицейский на первый раз вас отпустит”, – описывает ситуацию адвокат.

Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с вашими документами в свой автомобиль. А вы ожидаете его возвращения с надеждой, что все уладится мирным путем.

В этом и заключается тактика полицейского: до вручения постановления никакими действиями или словами не дать вам понять, что он намерен вас оштрафовать.

“Однако через несколько минут полицейский возвращается и просит вас расписаться в получении постановления о наложении штрафа. Получив постановление, у вас сразу появляется желание все же написать объяснение о своей невиновности. Но уже поздно, такой возможности полицейский уже не предоставляет. Вас оштрафовали”, – поясняет эксперт.

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Поэтому вопрос полицейского: “Не желаете ли дать объяснения?” – не является дружеским предложением. Это признак того, что полицейский имеет целью составить в отношении вас постановление.

Итак, никогда не отказывайтесь от предложения предоставить письменные объяснения (если вы не согласны с полицейским) и обязательно напишите объяснение об отсутствии правонарушения. Это объяснение в дальнейшем будет важным аргументом при рассмотрении дела в суде и может быть единственным основанием для отмены штрафа.

Справка Finance.ua:

  • В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч. Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.
  • Обжаловать штраф можно как и в высшем органе (Управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней с момента вручения постановления.
  • Срок рассмотрения зависит от суда, в Киеве это может быть от двух месяцев до года. От судебного сбора водители освобождены.

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По материалам Finance.UA
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