Автомобилистам рассказали о необходимости предоставления инспектору письменного объяснения во время остановки

После остановки транспортного средства полицейский обычно предлагает предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге.
Зачем нужно это делать, рассказывает Дорожный адвокат.
“Типичная ситуация: после остановки транспортного средства полицейский предлагает вам предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Вы, стараясь не обострять отношения с инспектором, дружелюбно сообщаете, что не хотите давать объяснения и “каетесь, что больше не будете нарушать”. При этом вы наивно надеетесь, что полицейский на первый раз вас отпустит”, – описывает ситуацию адвокат.
Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с вашими документами в свой автомобиль. А вы ожидаете его возвращения с надеждой, что все уладится мирным путем.
В этом и заключается тактика полицейского: до вручения постановления никакими действиями или словами не дать вам понять, что он намерен вас оштрафовать.
“Однако через несколько минут полицейский возвращается и просит вас расписаться в получении постановления о наложении штрафа. Получив постановление, у вас сразу появляется желание все же написать объяснение о своей невиновности. Но уже поздно, такой возможности полицейский уже не предоставляет. Вас оштрафовали”, – поясняет эксперт.
Поэтому вопрос полицейского: “Не желаете ли дать объяснения?” – не является дружеским предложением. Это признак того, что полицейский имеет целью составить в отношении вас постановление.
Итак, никогда не отказывайтесь от предложения предоставить письменные объяснения (если вы не согласны с полицейским) и обязательно напишите объяснение об отсутствии правонарушения. Это объяснение в дальнейшем будет важным аргументом при рассмотрении дела в суде и может быть единственным основанием для отмены штрафа.
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