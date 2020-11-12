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Стала известна стоимость Hyundai Sonata N Line 2021 года (фото)

Стала известна стоимость Hyundai Sonata N Line 2021 года (фото)

Hyundai Sonata N Line 2021 года представили в конце прошлого года, тогда компания пообещала 290 лошадиных сил и 422 ньютон-метра от спортивного седана. Теперь стала известна стоимость новинки.

Sonata будет стоить от 33 200 долларов, если версия со всесезонными шинами, также за 33 400 долларов можно получить версию с летней резиной. Это делает N Line второй по стоимости моделью в негибридной линейке Sonata. Одним из преимуществ является двигатель – 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, подкрепленный восьмиступенчатой коробкой передач с двойным мокрым сцеплением, которая используется в Veloster N.

В отличие от двигателя, DCT представляет собой полностью новую конструкцию. Муфты обеспечивают улучшенную смазку по сравнению с трансмиссией с сухим сцеплением. Инженеры Hyundai N собрали DCT самостоятельно, предоставив ему восемь передач для повышения эффективности и производительности и настроив его для удовольствия от вождения.


Более быстрое передаточное число улучшает реакцию на поворотах. В списке оснащения значатся более жесткие задние пружины; более толстые передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и более жесткие опоры двигателя, трансмиссии и подвески. Большие 13,6-дюймовые передние и 12,8-дюймовые задние тормоза все держат под контролем.

По материалам MMR
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