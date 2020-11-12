Лучшим небоскребом в мире признан жилой комплекс из модульных кубиков в Стокгольме (фото)

Башни Norra tornen в Стокгольме, которые представляют собой сборный жилой комплекс из модульных кубиков, признаны лучшим небоскребом мира за 2018-2020 годы. Немецкий музей архитектуры присудил зданиям премию International Highrise Award.
Об этом пишет budport.
Проект небоскребов разработал архитектор Рейнир де Граф бюро OMA в 2013 году, однако завершили их только в 2020 году.
Башни спроектированы как ворота между Стокгольмом и его пригородом и находятся в одном из самых дорогих районов в центре города. Сооружения выше всех ближайших зданий – 110 и 125 метров (33 и 36 этажей), за счет чего их можно увидеть с разных уголков Стокгольма.
Дома состоят из сборных модулей, что позволило ускорить и удешевить строительство.
Премия International Highrise Award в области архитектуры основана в 2003 году. Ее вручают каждые два года. Сотрудники Немецкого музея архитектуры из Франкфурта-на-Майне выбирают лучшие небоскребы среди тысячи завершенных объектов высотой более ста метров.
В этом году жюри отобрало 31 небоскреб из 14 стран, пять из которых попали в финал. Архитекторам лучшего небоскреба вручают статуэтку и 50 тысяч евро.
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