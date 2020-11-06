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Профильные ассоциации просят забрать "Антонов" у Укроборонпрома и отдать правительству

Профильные ассоциации просят забрать "Антонов" у Укроборонпрома и отдать правительству

Ассоциация “Укравиапром”, Объединение организаций работодателей авиационной промышленности и Профсоюз авиастроителей просят передать госпредприятие “Антонов” и другие предприятия авиастроения из сферы управления Укроборонпрома в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в официальном обращении организаций.

“4 ноября 2020 года произошла очередная смена руководства на предприятии. Кроме того, государственным концерном “Укроборонпром” в настоящее время принимаются срочные меры по изменению формы управления и созданию наблюдательного совета этого предприятия”, – говорится в сообщении.

“В соответствии с Законом “Об управлении объектами государственной собственности” особенности образования и организации деятельности наблюдательных советов предприятий оборонно-промышленного комплекса определяются Законом “Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе”, который в данном случае является специальным законом”, – добавляют авторы обращения.

Однако, как отмечается, указанный специальный закон не содержит ни одной нормы относительно наблюдательных советов государственных унитарных предприятий ОПК, которые являются участниками “Укроборонпрома”.

“Таким образом, законодательных оснований для принятия Концерном мер по созданию наблюдательного совета ГП “Антонов” нет. Отсутствуют также основания и для изменения устава предприятия в этой части”, – заявили организации.

По материалам Економічна Правда
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