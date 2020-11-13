Hyundai запланировала запуск беспилотных грузовых самолетов в 2026 году

Южнокорейский промышленный концерн Hyundai Motor приступил к разработке самолетов с дистанционным управлением, предназначенных для перевозки грузов в городских центрах. Как сообщает Nikkei Asia Review, производитель планирует коммерциализировать эту услугу в 2026 году.

В будущих дронах будут использоваться технологии, применяемые в летающих такси Hyundai, которые сейчас находятся в стадии разработки. Самолет будет иметь фиксированные крылья с пропеллерами, аналогичные вертолетам Osprey, что позволит выполнять вертикальный взлет и посадку, необходимые в городских условиях.

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Проект Air Cargo, объявленный Hyundai, позволяет участвовать другим местным компаниям, которые могут подать заявку на участие до 22 ноября. Партнеры будут участвовать в проектировании основного корпуса и системы управления навигацией.

Этот проект является частью более масштабной инициативы Hyundai по воздушной мобильности. Компания объединилась с американской Uber Technologies, чтобы реализовать идею летающих такси в 2023 году.

Hyundai запланировала в будущем получать 30% выручки от продажи самолетов, 50% – от наземных автомобилей, а остальные 20% – от робототехнического бизнеса.

Фото: www.hyundai.com