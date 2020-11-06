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Глава НБУ в Вашингтоне: НБУ работает над сокращением доли проблемных банковских кредитов

Глава НБУ в Вашингтоне: НБУ работает над сокращением доли проблемных банковских кредитов

Национальный банк придерживается плана реформ, которые Украина проводила в последние годы. В частности, сотрудничество с МВФ является приоритетным для Киева, сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на слова главы центробанка Кирилла Шевченко в рамках официального рабочего визита в Вашингтон.

“Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки”, – отметил Шевченко во время встречи с главой миссии фонда в Украине Иванной Владковой-Голлар.

По его словам, НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

“Нацбанк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках”, – рассказал глава НБУ.

Также он подчеркнул, что НБУ работает над сокращением доли проблемных банковских кредитов.

“В конце июня Совет финансовой стабильности принял 3-летние планы о снижении проблемных кредитов в государственных банках на 305 млрд грн. Госбанки… за последние три месяца приняли меры для снижения проблемной задолженности на общую сумму 105 млрд грн”, – рассказал Шевченко во время встречи с исполнительным директором региональной группы стран-членов МВФ Полом Гилберсом.

По материалам УБР
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