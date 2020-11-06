Глава НБУ в Вашингтоне: НБУ работает над сокращением доли проблемных банковских кредитов

Национальный банк придерживается плана реформ, которые Украина проводила в последние годы. В частности, сотрудничество с МВФ является приоритетным для Киева, сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на слова главы центробанка Кирилла Шевченко в рамках официального рабочего визита в Вашингтон.
“Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки”, – отметил Шевченко во время встречи с главой миссии фонда в Украине Иванной Владковой-Голлар.
По его словам, НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.
“Нацбанк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках”, – рассказал глава НБУ.
Также он подчеркнул, что НБУ работает над сокращением доли проблемных банковских кредитов.
“В конце июня Совет финансовой стабильности принял 3-летние планы о снижении проблемных кредитов в государственных банках на 305 млрд грн. Госбанки… за последние три месяца приняли меры для снижения проблемной задолженности на общую сумму 105 млрд грн”, – рассказал Шевченко во время встречи с исполнительным директором региональной группы стран-членов МВФ Полом Гилберсом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна в Украине - ЗеленскийВчера, 19:32 - 912 12
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламентеВчера, 13:01 - 2743 7
В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнесаВчера, 12:44 - 1894 7
В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (видео)Вчера, 22:00 - 1089 6
Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 разВчера, 08:45 - 2510 6
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламентеВчера, 13:01 - 2743 7
Банки не согласны на уступки, - малый бизнес выступил против неподъемных комиссий за карточные платежиВчера, 15:15 - 2255 2
Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% - индексы взлетели до рекордаВчера, 16:00 - 2093
В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнесаВчера, 12:44 - 1894 7
Рынок подержанных авто в октябре установил рекорд: какие машины покупалиВчера, 18:45 - 1358
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Вчера, 12:10 - 663
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Позавчера, 13:10 - 320
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 684 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1173 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1653