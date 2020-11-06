Суд вернул в собственность государства прибрежные участки под Киевом стоимостью 940 млн грн

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате в государственную собственность земельных участков у реки Козинка под Киевом стоимостью 940 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
«При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате государству земельных участков в пределах прибрежной защитной полосы реки Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 940 млн грн», — говорится в сообщении.
Установлено, что Обуховская райгосадминистрация в 2008 году вопреки требованиям закона передала 40 га земли для ведения сельского хозяйства 20 физическим лицам по 2 га каждому. В дальнейшем они были отчуждены другим лицам по бесплатным договорам дарения.
«Однако эти участки расположены на острове в пределах прибрежной защитной полосы реки и не могут передаваться в собственность, поскольку относятся к постоянным объектам водного фонда с определенным режимом ограниченной хозяйственной деятельности, а также законодательно закреплена ограниченная оборотоспособность такой категории земель и особый порядок их использования», — говорится в сообщении.
Из-за указанных нарушений прокуратура обратилась с иском о признании недействительными распоряжений РГА и государственных актов на право собственности на земельные участки, который решением Обуховского райсуда Киевской области удовлетворен. Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении земельные участки, ответчики обжаловали судебное решение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться11 ч. назад - 1439 11
В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнеса6 ч. назад - 1246 7
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияВчера, 14:14 - 1765 5
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте6 ч. назад - 1698 4
Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 раз10 ч. назад - 1495 3
Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)10 ч. назад - 7619 3
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте6 ч. назад - 1698 4
Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 раз10 ч. назад - 1495 3
Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться11 ч. назад - 1439 11
Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% - индексы взлетели до рекорда3 ч. назад - 1316
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)7 ч. назад - 355
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 240
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 614 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1079 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1587