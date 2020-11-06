Суд вернул в собственность государства прибрежные участки под Киевом стоимостью 940 млн грн

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате в государственную собственность земельных участков у реки Козинка под Киевом стоимостью 940 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате государству земельных участков в пределах прибрежной защитной полосы реки Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 940 млн грн», — говорится в сообщении.

Установлено, что Обуховская райгосадминистрация в 2008 году вопреки требованиям закона передала 40 га земли для ведения сельского хозяйства 20 физическим лицам по 2 га каждому. В дальнейшем они были отчуждены другим лицам по бесплатным договорам дарения.

«Однако эти участки расположены на острове в пределах прибрежной защитной полосы реки и не могут передаваться в собственность, поскольку относятся к постоянным объектам водного фонда с определенным режимом ограниченной хозяйственной деятельности, а также законодательно закреплена ограниченная оборотоспособность такой категории земель и особый порядок их использования», — говорится в сообщении.

Из-за указанных нарушений прокуратура обратилась с иском о признании недействительными распоряжений РГА и государственных актов на право собственности на земельные участки, который решением Обуховского райсуда Киевской области удовлетворен. Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении земельные участки, ответчики обжаловали судебное решение.