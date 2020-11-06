0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Суд вернул в собственность государства прибрежные участки под Киевом стоимостью 940 млн грн

Суд вернул в собственность государства прибрежные участки под Киевом стоимостью 940 млн грн

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате в государственную собственность земельных участков у реки Козинка под Киевом стоимостью 940 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возврате государству земельных участков в пределах прибрежной защитной полосы реки Козинка в Обуховском районе Киевской области стоимостью 940 млн грн», — говорится в сообщении.

Установлено, что Обуховская райгосадминистрация в 2008 году вопреки требованиям закона передала 40 га земли для ведения сельского хозяйства 20 физическим лицам по 2 га каждому. В дальнейшем они были отчуждены другим лицам по бесплатным договорам дарения.

«Однако эти участки расположены на острове в пределах прибрежной защитной полосы реки и не могут передаваться в собственность, поскольку относятся к постоянным объектам водного фонда с определенным режимом ограниченной хозяйственной деятельности, а также законодательно закреплена ограниченная оборотоспособность такой категории земель и особый порядок их использования», — говорится в сообщении.

Из-за указанных нарушений прокуратура обратилась с иском о признании недействительными распоряжений РГА и государственных актов на право собственности на земельные участки, который решением Обуховского райсуда Киевской области удовлетворен. Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении земельные участки, ответчики обжаловали судебное решение.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.