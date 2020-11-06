lifecell впервые за время работы в Украине вышел на чистую прибыль

Оператор мобильной связи lifecell в третьем квартале 2020 года впервые вышел на чистую прибыль. Доход компании на годовой основе вырос на 14,2%, а показатель EBITDA – на 12,3%. Активная 3-месячная абонентская база lifecell выросла на 13% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, в третьем квартале 2020 года операционный доход lifecell увеличился на 14,2% за год ― до 1 745,5 млн гривен (по сравнению с 1 528,6 млн гривен в третьем квартале 2019 года). Такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от повышенного потребления услуг мобильного интернета и голосовых услуг, несмотря на снижение доходов от роуминга из-за ограничений передвижений во время пандемии.

Показатель EBITDA по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,3% – до 909,8 млн гривен (по сравнению с 810,5 млн гривен в третьем квартале 2019 года). В результате маржа EBITDA составила 52,1% в третьем квартале 2020 года (в третьем квартале 2019 года этот показатель составлял 53,0%).

В третьем квартале 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell выросла на 13% на годовой основе до 7,8 млн абонентов (6,9 млн в третьем квартале 2019 года) и на 2,6 % по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн во втором квартале 2020 года).

Активная 3-месячная база пользователей широкополосного Интернета на базе 4.5 G на конец третьего квартала 2020 года выросла на 51% на годовой основе и составила 60% от всех пользователей дата-услуг по состоянию на конец 3 квартала 2020 года. Увеличение количества пользователей 4,5 G привело к росту потребления мобильного интернета в сети оператора. Соответственно среднее потребление дата-трафика выросло на 59% на годовой основе.

Активный 3-месячный ARPU в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% на годовой основе и составил 76,3 гривны по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% на годовой основе – 180,8 минуты (в третьем квартале 2019 года этот показатель составлял 150,1 минуты).

В третьем квартале 2020 года капитальные вложения lifecell выросли на 57,1% на годовой основе до 860,6 млн гривен против 547,7 млн гривен в третьем квартале 2019 года. Чистая прибыль lifecell в третьем квартале 2020 года составляла 36,8 млн гривен по сравнению с 338,3 млн гривен чистого убытка в третьем квартале 2019 года.

“В этом квартале мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%», – прокомментировал Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.