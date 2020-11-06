С начала года сумма страховых выплат по европротоколу выросла на 17%

За 8 месяцев 2020 года количество европротоколов для оформления ДТП составило 30,7 тыс. шт., что на 2,4% превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Доля европротокола в общем количестве выплат, выполненных по ОСАГО, составила 33,6%. Сумма таких выплат выросла на 17% – до 330,9 млн грн.

“Бланк европротокола обязана выдать страховая компания, с которой автовладелец заключает договор ОСАГО, независимо от того, заключается договор в привычном бумажном виде или в электронном. Также бланк можно распечатать с сайта МТСБУ. Кроме того, юридическую силу имеет и цифровая версия европротокола. Для этого можно использовать либо веб-интерфейс, либо опцию в мобильном приложении Мой полис»”, – сообщают в МТСБУ.

В каких случаях возможно оформление ДТП с помощью европротокола:

1. В ДТП участвует не более двух транспортных средств.

2. Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО.

3. У обоих водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения.

4. Участники ДТП согласны с определением обстоятельств аварии (нет разногласий относительно того, кто стал виновником).

5. В ДТП нет погибших или травмированных людей.

6. Нынешний лимит выплат по европротоколу ограничен размером 50 тыс. грн.

“При оформлении европротокола автовладельцам иногда сложно определить степень повреждения авто и оценить, не превысит ли ущерб лимит (максимальную сумму) выплаты по европротоколу, предусмотренную законодательством. Мы проанализировали структуру всех выплат по ОСАГО за последние полтора года и видим, что чаще всего 50 тыс. грн хватает. Только 7-8% от общего количества выплат по ОСАГО превышают эту цифру, 90% выплат по европротоколу – на сумму меньше 30 тыс. грн”, – отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Справка Finance.ua: