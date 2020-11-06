Как проверить, является ли финкомпания участником Фонда гарантирования вкладов

В этом году Фонд обнаружил в сети Интернет сайты ряда недобросовестных финансовых компаний, вводящих в заблуждение своих клиентов, публикуя поддельные скан-копии документов, среди которых и свидетельство участника Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Обо всех выявленных случаях такого мошенничества фонд сообщает на своем сайте.
Как проверить, настоящее ли перед вами свидетельство участника Фонда:
Что означает свидетельство Фонда для пользователей финансовых услуг:
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