Как проверить, является ли финкомпания участником Фонда гарантирования вкладов

В этом году Фонд обнаружил в сети Интернет сайты ряда недобросовестных финансовых компаний, вводящих в заблуждение своих клиентов, публикуя поддельные скан-копии документов, среди которых и свидетельство участника Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Обо всех выявленных случаях такого мошенничества фонд сообщает на своем сайте.

Как проверить, настоящее ли перед вами свидетельство участника Фонда:

согласно действующему законодательству, участниками Фонда могут быть исключительно банки Украины (кроме Ощадбанка). Актуальный список участников доступен на сайте Фонда. Любые другие финансовые учреждения не имеют законного права называть себя участником Фонда гарантирования вкладов;

обратите внимание на номер документа и номер его регистрации. По этим данным на сайте Фонда в разделе «Участники Фонда» вы можете проверить, принадлежит ли это свидетельство учреждению, которое его опубликовало.

Что означает свидетельство Фонда для пользователей финансовых услуг:

если у банка есть свидетельство участника Фонда, для его клиентов это означает, что средства, которые они будут держать на карточном счете или депозите, за исключением случаев, описанных в ч. 4 ст. 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подпадают под гарантии Фонда;

то есть в случае банкротства банка вкладчик получит от Фонда возмещение в пределах гарантированной суммы (до 200 000 гривен).

Справка Finance.ua:

Бывают случаи, когда между вкладчиком и банком возникают спорные вопросы. Согласно законодательству, вкладчик имеет право обратиться в суд.

По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября т.г. (554,5 млрд грн).

Фонд гарантирования вкладов работает над вопросом повышения гарантированной суммы возмещения вкладов. Решение о повышении гарантированной суммы законом предоставлено Административному совету Фонда, этот процесс зависит исключительно от экономических и финансовых факторов, а не от решений судов какого-либо уровня.

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