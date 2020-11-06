Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что временный режим карантина на выходные, введенный примерно на несколько недель, поможет избежать введения жесткого локдауна в Украине.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на селекторном совещании с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.
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«Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим», – отметил Зеленский.
Напомним, 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов объяснил что будет означать введение карантина выходного дня.
“Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки”, – отметил он.
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