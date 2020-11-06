Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что временный режим карантина на выходные, введенный примерно на несколько недель, поможет избежать введения жесткого локдауна в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на селекторном совещании с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Кабмине рассказали, будут ли штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице

«Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим», – отметил Зеленский.

Напомним, 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов объяснил что будет означать введение карантина выходного дня.

“Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки”, – отметил он.