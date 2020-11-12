COVID "выгнал" из Литвы украинских заробитчан: стройки – замерли

Вследствие пандемии коронавируса из Литвы уехали многочисленные украинские заробитчане, трудившиеся на строительства, что привело к образованию существенного дефицита квалифицированных работников.

Об этом сообщает портал Delfi.lt.

По словам президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, в промышленном секторе не хватает рекордного числа работников – 16 тысяч.

“Особенно не хватает работников средней квалификации. Особая нехватка работников ощущается в сфере обрабатывающей промышленности, информационных и коммуникационных технологий, в мебельном секторе. Не хватает операторов автоматических линий”, – говорит он.

Литовский эксперт добавил: “Работать на стройке или где-то еще за наличку удобнее, чем работать на одной работе. Нелегально люди зарабатывают больше. Также на рынке не осталось белорусов и украинцев. Они уехали из-за COVID-19, а въехать сейчас не могут”.

По его словам, в стране сложилась парадоксальная ситуация: 100 тысяч безработных и – 40 тысяч официально свободных рабочих мест.

А президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сетует, что в строительной сфере не хватает компетентных работников: сварщиков, специалистов по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, бетонщиков, отдельщиков, специалистов разных групп.

“Неквалифицированные работники есть, – говорит он. – Мы считаем, что многие из них эмигрировали. Особенно тогда, когда из-за пандемии в Литве уменьшились масштабы строительства”.