COVID "выгнал" из Литвы украинских заробитчан: стройки – замерли

Вследствие пандемии коронавируса из Литвы уехали многочисленные украинские заробитчане, трудившиеся на строительства, что привело к образованию существенного дефицита квалифицированных работников.
Об этом сообщает портал Delfi.lt.
По словам президента Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса, в промышленном секторе не хватает рекордного числа работников – 16 тысяч.
“Особенно не хватает работников средней квалификации. Особая нехватка работников ощущается в сфере обрабатывающей промышленности, информационных и коммуникационных технологий, в мебельном секторе. Не хватает операторов автоматических линий”, – говорит он.
Литовский эксперт добавил: “Работать на стройке или где-то еще за наличку удобнее, чем работать на одной работе. Нелегально люди зарабатывают больше. Также на рынке не осталось белорусов и украинцев. Они уехали из-за COVID-19, а въехать сейчас не могут”.
По его словам, в стране сложилась парадоксальная ситуация: 100 тысяч безработных и – 40 тысяч официально свободных рабочих мест.
А президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сетует, что в строительной сфере не хватает компетентных работников: сварщиков, специалистов по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, бетонщиков, отдельщиков, специалистов разных групп.
“Неквалифицированные работники есть, – говорит он. – Мы считаем, что многие из них эмигрировали. Особенно тогда, когда из-за пандемии в Литве уменьшились масштабы строительства”.
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