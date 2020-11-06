В Европе предпримут еще одну попытку защитить "Северный поток-2" от санкций США

Европа в связи с санкциями США против газопровода “Северный поток-2” собралась укреплять свою валюту – евро, чтобы снизить зависимость от доллара.
Об этом сказано в материале DW. Отмечается, что Европейский совет по международным отношениям предложил ответить на американские санкции визовыми ограничениями и замораживанием собственности.
Один из авторов документа под названием “Защита экономического суверенитета Европы” , эксперт ECFR по вопросам внешней торговли Йонатан Хакенбройх объяснил эффективность американских санкций той доминирующей ролью, которую играет доллар в мировой экономике. Поэтому столь важным он считает укрепление евро.
По его мнению, европейскую валюту следует поднять на современный технологический уровень и дополнить цифровым вариантом.
Кроме того, Хакенбройх предлагает учредить крупный европейский экспортный банк, который мог бы сохранять открытыми финансовые каналы для третьих стран, оказавшихся под санкциями США. Еще одна идея эксперта – создание в ЕС специального ведомства, к компетенции которого относились бы все вопросы, связанные с мерами экономического принуждения.
Разработка европейских механизмов защиты от санкций вряд ли будет иметь какое-либо значение для “Северного потока-2”. Эффект американских угроз уже налицо, пояснил Франц Крахт из Засница.
“На коммерческих переговорах, на которых речь идет о будущих проектах, эти санкционные угрозы играют существенную роль”, – заключил он.
“Северный поток-2” пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует “Газпром” в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать “Северный поток-2” суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. “Газпром” предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
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