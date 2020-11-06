0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

В Европе предпримут еще одну попытку защитить "Северный поток-2" от санкций США

В Европе предпримут еще одну попытку защитить "Северный поток-2" от санкций США

Европа в связи с санкциями США против газопровода “Северный поток-2” собралась укреплять свою валюту – евро, чтобы снизить зависимость от доллара.

Об этом сказано в материале DW. Отмечается, что Европейский совет по международным отношениям предложил ответить на американские санкции визовыми ограничениями и замораживанием собственности.

Один из авторов документа под названием “Защита экономического суверенитета Европы” , эксперт ECFR по вопросам внешней торговли Йонатан Хакенбройх объяснил эффективность американских санкций той доминирующей ролью, которую играет доллар в мировой экономике. Поэтому столь важным он считает укрепление евро.

По его мнению, европейскую валюту следует поднять на современный технологический уровень и дополнить цифровым вариантом.

Кроме того, Хакенбройх предлагает учредить крупный европейский экспортный банк, который мог бы сохранять открытыми финансовые каналы для третьих стран, оказавшихся под санкциями США. Еще одна идея эксперта – создание в ЕС специального ведомства, к компетенции которого относились бы все вопросы, связанные с мерами экономического принуждения.

Разработка европейских механизмов защиты от санкций вряд ли будет иметь какое-либо значение для “Северного потока-2”. Эффект американских угроз уже налицо, пояснил Франц Крахт из Засница.

“На коммерческих переговорах, на которых речь идет о будущих проектах, эти санкционные угрозы играют существенную роль”, – заключил он.

“Северный поток-2” пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует “Газпром” в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать “Северный поток-2” суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. “Газпром” предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.